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回應太空人偷暗號醜聞 道奇球員：不要假冠軍

最新更新：2020/01/26 11:23
美國職棒洛杉磯道奇隊25日首次回應休士頓太空人隊偷暗號醜聞，球員特納（中）說：「我們不想在球場掛一面假的冠軍旗」。（圖取自twitter.com/Dodgers）
美國職棒洛杉磯道奇隊25日首次回應休士頓太空人隊偷暗號醜聞，球員特納（中）說：「我們不想在球場掛一面假的冠軍旗」。（圖取自twitter.com/Dodgers）

（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）美國職棒休士頓太空人隊偷暗號醜聞曝光10多天，被視為苦主的洛杉磯道奇隊今天首次回應，球員特納說：「我們不想在球場掛一面假的冠軍旗」，要靠實力拚出來。

美國職棒大聯盟（MLB）13日公布調查報告，證實休士頓太空人隊「用攝影機偷暗號、敲垃圾桶打PASS」作弊手法屬實。太空人2017年拿下的世界大賽冠軍就此蒙塵。

道奇2017年錯失冠軍之後，2年多過去，悔恨沒有隨著時間消逝反而更強烈，現在「輸給作弊球隊」的想法縈繞在球迷心中。

洛杉磯市議會替球迷發聲，21日決議要求大聯盟撤銷太空人隊的冠軍，改頒給道奇隊。不過這要求已遭大聯盟否決。

道奇隊今天舉辦球迷會，球迷與球星近距離接觸。這個場合也是偷暗號醜聞之後，道奇上下首次面對媒體，回應偷暗號話題。

三壘手特納（Justin Turner）說，2017年、2018年道奇連2年打進世界大賽，2次都失敗，「我們最知道，要贏得一座冠軍有多困難。我們更知道，冠軍是你必須花力氣去拚出來的」。

特納說，全隊上下沒有人想要憑空得到一座追贈的冠軍，要得冠軍也要自己親手努力得來。

特納說：「我們不欠這個獎盃。我們不想要一個假的冠軍錦旗掛在球場。這不是我們拚來的。我們沒有在比賽中抓下最後一個出局數、贏到冠軍。我們不想這樣。」

經歷過世界大賽的落敗，特納回想自己說過，失落的情緒恐怕永遠無法消失，「現在越來越多事情爆出來，好像重新又帶回了那些情緒」。

特納認為，向前看才是最好的辦法，準備好這個球季，好好比賽，真實地體驗一切冠軍的感受，才是球員想要的，「抓下最後一個出局數，一群人衝進場內抱在一起，然後回到休息室噴香檳，在洛杉磯市中心遊行」。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，支持大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）的決定與懲處，2017年冠軍賽出現這樣的結果，真的令人失望。

羅伯茲不願多談細節，他認為球員、球迷可能覺得不平，若不是發生了這些事，球賽的結果可能大不相同。但他更在意的是投手柯蕭（Clayton Kershaw）、達比修有、簡森（Kenley Jansen）遭到不公平的嚴詞批評。（編輯：郭中翰）1090126

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