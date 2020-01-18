大聯盟醜聞延燒 名人堂教頭拉魯沙也遭指偷暗號

前賽揚獎投手麥道威爾17日受訪時大爆料，暗指已進入美國棒球名人堂的前芝加哥白襪名教頭拉魯沙（圖）在1980年代以不法手段偷取暗號。（圖取自facebook.com/TonyLaRussa）

（中央社夏洛特17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟偷暗號醜聞今天再添一樁，前賽揚獎投手麥道威爾今天受訪時大爆料，暗指已進入美國棒球名人堂的前芝加哥白襪名教頭拉魯沙在1980年代同樣以不法手段偷取暗號。

路透社報導，前賽揚獎（Cy Young Award）投手麥道威爾（Jack McDowell）接受北卡夏洛特WFNZ-AM廣播電台節目The Mac Attack訪問時表示，白襪昔日的主場科米斯基球場（Comiskey Park）有一套輔助系統，架設攝影機偷取暗號，是出自拉魯沙（Tony La Russa）的主意。

麥道威爾1987年加盟白襪，在大聯盟初試啼聲，但他從未在拉魯沙麾下投球。

麥道威爾指出，外野設有一台攝影機，可以拉近鏡頭捕捉對方捕手的暗號，透過外野開特力（Gatorade）廣告看板上裝設的一個發光體，把暗號傳給自家的打者。麥道威爾說，這套系統是出自拉魯沙的主意，並從他的總教練辦公室進行控制。

麥道威爾坦承，現在出面爆料是因為他看不慣拉魯沙迄今仍在坐領高薪，而且逃過懲處。

面對指控，拉魯沙出面回擊說，他執白襪兵符的時代，從未帶過麥道威爾。

拉魯沙指出：「我的疑問是：『他曾待過我的隊上嗎？他從未待過我帶領的隊伍。』 他想怎麼說，全由他。他根本不知道我們是如何比賽的，他應該問我們的隊員，這是他應該做的。」

大聯盟日前傳出休士頓太空人2017年球季偷取暗號醜聞，使得他們當季贏得的首座世界大賽冠軍令譽蒙塵。（譯者：嚴思祺/核稿：徐崇哲）1090118