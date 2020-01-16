太空人不只偷暗號 洛杉磯球評為達比修討公道

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）美國職棒爆發偷暗號醜聞，洛杉磯球評發出不平之鳴，為投手達比修有、柯蕭等人叫屈，「太空人不只偷走了暗號，還奪走了強投名聲」。球迷揚言集體訴訟，要討回看球花費。

休士頓太空人隊2017年擊敗洛杉磯道奇，拿下世界大賽冠軍，但近日隨著大聯盟調查出爐，「用攝影機偷暗號、敲垃圾桶打PASS」的醜事曝光，榮耀變成恥辱，落敗的道奇隊一方，很多人想討公道。

外號藍鬍子的道奇球迷賴拉（Jose Lara）向地方電視台說：「我們正在找律師，準備提出集體訴訟。」大聯盟門票不便宜，世界大賽更貴，他們打算向太空人隊要回損失，包括買啤酒、熱狗的錢還有停車費。

前道奇隨隊記者、「洛杉磯時報」球評赫南德茲（Dylan Hernandez）為文指出，因為太空人作弊，造成達比修、柯蕭（Clayton Kershaw）名聲與信心受到了難以挽回的損害。

大聯盟公布弊案報告之前，2017年總冠軍賽，達比修被看成是一個搞砸的落難投手、軟腳蝦。柯蕭就算擁有「同世代最強投手」美名，「心理素質不夠強，頂不住季後賽」這樣的壞名聲也如影隨形。

赫南德茲列舉了在2017年世界大賽，他對達比修的評論，自我打臉一番。包括「達比修的表現，令人難以想像、完全不可原諒；一場又一場先發堪稱有史以來最差勁…」

赫南德茲進一步舉例，2018年季後賽，他形容搞砸球賽的捕手是「戴著面罩的達比修」；2019年達比修轉隊之後首次回道奇球場比賽，他酸達比修「他的名字仍是失敗的代名詞」。

但內幕掀開之後，原先不爭的事實，現在看來很無知。更重要的是，事件裡面，幾名投手受到酸言酸語、無情抨擊，影響持續幾年，變成他們履歷的一部分。

當時，柯蕭主場首戰繳出好投，但第5戰到太空人地盤，守不住4分領先、慘遭砲轟。赫南德茲說，若不是對方耍手段，情節完全不同，變成是：柯蕭洗刷過去季後賽失利的紀錄，締造一段激勵人心的故事。

如今「頂不住季後賽」的印象，甚至影響了柯蕭對自己的信心。2019年季後賽他救援失利、道奇淘汰，賽後受訪時，他說：「看來他們講的是對的」。

受害者名單還包括道奇隊史救援王簡森（Kenley Jansen）。赫南德茲說，假設道奇奪冠，簡森可能是隊史最受歡迎的終結者，不像去年球季，表現不好還被球迷噓。

太空人作弊曝光之後，達比修的社群媒體出現一波網友道歉潮。達比修的回應展現風度，請網友不必這樣做，他接受失敗也已經不再氣餒。

球評說，達比修的風度贏得稱讚，卻贏不回受損的名聲，因為已連同暗號被太空人偷走了。（編輯：馮昭）1090116