偷暗號陰影籠罩 紅襪總教練柯拉丟兵符

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊14日宣布，與涉及休士頓太空人隊偷暗號醜聞的總教練柯拉解約。圖為柯拉2018年10月9日在洋基球場出席記者會。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年1月15日

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國職棒大聯盟休士頓太空人隊偷暗號醜聞引發連串人事震盪。太空人開除總經理與總教練後，波士頓紅襪隊今天也決定與涉及太空人偷暗號事件的總教練柯拉解約。

大聯盟昨天公布太空人2017年賽季涉嫌用科技手法偷對手暗號的調查結果。主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在報告中寫道，當年太空人運用影像重播室與敲打垃圾桶破解並傳遞暗號，擔任板凳教練的柯拉（Alex Cora）「積極參與」。

柯拉被視為太空人偷暗號事件主謀，2018年轉任紅襪總教練後又捲入另一起偷暗號爭議，大聯盟正在調查此案。曼佛瑞德表示，將待調查告一段落再公布對柯拉的懲處。

紅襪今天發表聲明指出，紅襪老闆亨利（John Henry）等球團高層與柯拉討論太空人偷暗號調查報告後一致認為，柯拉不可能有效帶領球隊前進，「我們彼此同意解約」。

柯拉在聲明中說：「我們今天一致認為解約是對球團最好的事，我不希望紅襪向前邁進時讓球團分心。」

大聯盟昨天懲處太空人，總經理魯諾（Jeff Luhnow）與總教練辛區（AJ Hinch）無薪停職一年，球團遭罰款500萬美元，並失去今明兩年第1、2輪選秀籤。太空人老闆克蘭（Jim Crane）快刀斬亂麻，隨即宣布開除魯諾與辛區。

紅襪被控2018年賽季期間運用影像技術偷對手暗號，並將破解的內容轉達給陣中球員，柯拉是否牽涉其中仍待釐清。

柯拉現年44歲，2017年隨太空人拿到世界冠軍戒指後接掌紅襪兵符。2018年帶隊首季，紅襪例行賽108勝54敗，寫下隊史最佳戰績，連3季拿下美國聯盟東區冠軍。紅襪季後賽一路過關斬將，世界大賽以4比1擊敗洛杉磯道奇隊，奪得隊史第9座世界冠軍。

紅襪奪冠後不久宣布與柯拉重新議約，合約延長至2021年賽季結束，包含2022年球團選擇權。

柯拉曾以球員身分在大聯盟征戰14季，2007年隨紅襪拿到世界冠軍，回鍋紅襪帶兵兩季戰績192勝132敗，勝率5成93。但紅襪去年例行賽排名美聯東區第3，與季後賽無緣。

柯拉在聲明中表示：「擔任總教練這兩年是我人生最佳年度，很榮幸帶領球隊，協助將世界冠軍帶回波士頓。」（編輯：馮昭）1090115