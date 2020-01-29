Kobe意外身亡 歐尼爾：我吃不下睡不著

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人前傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因為直升機墜毀意外身亡，養傷中的杜蘭特（Kevin Durant）、已退役的歐尼爾（Shaquille O'Neal）同表哀悼。

41歲的布萊恩所搭乘的直升機26日墜毀在洛杉磯附近，讓NBA球員、球迷痛失一位球場上最具代表性的超級巨星。

歐尼爾在他的網路電台節目The Big Podcast with Shaq中說：「我才剛從妹妹癌逝中走出來，但某天當我一臉倦容之際，你們又告訴我這件事。我妹妹死後，我不太能睡，不只是想著與她共有的美好時光，還有那些我能做些什麼、說些什麼的時光。也想著或許我能做點什麼不一樣的事，或許能更愛她一些，或許能再多展現一些對她的支持。這些感覺在我看到這次新聞後，同樣的出現了。」

歐尼爾說：「我吃不下、睡不著…我知道有些白癡會挑起我和布萊恩間關係的話題，但我們的關係就像兄弟。在節目上我們常有爭論，但這是真實的生活…。」

歐尼爾說：「這個傷痛將會持續很長一段時間，我希望每個人都像羅素（Bill Russell）、J博士（Dr. J）一樣長壽，好讓我們有屬於我們的故事，我們仍是最好的哥兒們，這不會改變…他會永遠被記得。」

在談到布萊恩的死訊，因傷仍在休養的布魯克林籃網球星杜蘭特表示：「現在真的很難繼續走下去，但身為籃球大家庭的一員，甚至是全世界，我知道當事情發生了，我們會一起哀悼，並團結在一起。」

「現在要度過這件事仍很困難，這是場悲劇，這讓世界上許多人十分的悲傷。」

金州勇士2017年、2018年連兩季打進總冠軍賽，杜蘭特都獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP），他在去年代表勇士打總冠軍賽時，傷了右腳阿基里斯腱，季外加盟籃網，因為仍在復原，將錯過整個2019年-2020年球季。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090129