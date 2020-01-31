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獅隊簽新洋將 蝴蝶球左投費爾本擁美韓職經驗

最新更新：2020/01/31 13:59

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天宣布，簽下曾在大聯盟出賽33場、公元2017年奪韓國職棒防禦率王的新洋投費爾本（Ryan Feierabend），左投費爾本從小擅長投蝴蝶球。

34歲的費爾本2006年到2008年曾效力西雅圖水手隊、2014年德州遊騎兵隊與2019年多倫多藍鳥隊，有5年美國職業棒球大聯盟（MLB）資歷。

費爾本總計在MLB出賽33場、119局，包含20場先發，拿下2勝12敗，防禦率7.34。

費爾本在美職前期主要使用直球，輔以變速球、滑球與曲球等球種；2017年在韓職開始使用蝴蝶球種，2019年回美職後大量使用，使用比例達68.3％。

費爾本2015到2018年曾在韓職出賽，2015年效力耐克森英雄隊，後3年在KT巫師隊，在韓職出賽114場、投682.2局，累積36勝42敗，防禦率4.14，曾於2017年以防禦率3.04奪防禦率王。

獅隊表示，近期球隊積極補強洋將戰力，春節前與洋將羅里奇（Josh Roenicke）及洛奇（Donn Roach）完成簽約，投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）及羅里奇上午已抵台到台南棒球場報到，明天起將隨隊春訓，洛奇預計明天報到。（編輯：李明宗）1090131

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