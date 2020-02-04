憶Kobe好爸爸身影 詹姆斯明星賽背號選2號

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）為了紀念因直升機墜機罹難的布萊恩等人，NBA明星賽隊長之一的詹姆斯決定，讓他那一隊在比賽中穿上象徵布萊恩女兒的2號球衣。詹姆斯表示，這是因為他想到了自己的女兒。

美國職籃NBA明星賽預定16日舉行，兩隊球員將身穿布萊恩（Kobe Bryant）的24號或他女兒吉安娜（Gianna）的2號球衣，以紀念驟逝的兩人，而明星賽隊長詹姆斯（LeBron James）和安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）可以為自己的球隊選擇背號。

育有一個5歲女兒的詹姆斯，很快地選擇了用吉安娜的2號。

談到他的心靈導師，也是洛杉磯湖人前輩的布萊恩，詹姆斯告訴媒體說：「感覺最近這3年，是我看過他最快樂的時候，我想我們都會這麼說。這是我所看過他最快樂的時候，能夠好好陪伴女兒，與家人在一起。」

詹姆斯說：「過去3年看到他，真的就是…女兒奴（girl dad）。我自己是女兒奴，我的好兄弟戴維斯（Anthony Davis）也是。」

詹姆斯告訴記者，當時他想到女兒祖莉（Zhuri），所以他選了2號。

41歲的布萊恩與他13歲的女兒吉安娜及其他7人，於1月26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸在洛杉磯以北卡拉巴薩斯（Calabasas）發生墜機意外，機上9人全部罹難。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090204