味全龍斗六開訓 本季打二軍從原點出發

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天開訓，喊出年度口號Origin，從原點出發。總教練葉君璋表示，希望能帶領球隊重返榮耀；開訓典禮上教練團新成員張建銘、蕭一傑及去年底延攬的選手也都亮相。

味全龍今年將從二軍打起，明年才會升上一軍，年度口號為Origin。領隊吳德威表示，去年從籌備到復出只能算-1年，今年正式參與二軍賽事才是從0開始，從原點出發，「Origin有最初的意思，因為球隊特別年輕，初心還在，也有開始的意思，代表今年開始出發。」

吳德威也指出，由於剛開始中職規章對新球隊有很多不利的地方，必須從逆風中快速組建球隊。不過去年龍隊在亞洲冬季棒球聯盟奪下第3名，吳德威說：「已經快速打出基本隊形，30年來沒有球隊遭遇過的，我們都遇到了，感觸良多。」

總教練葉君璋指出，去年目標是從無到有、組建球隊，今年目標則是帶領球隊蛻變成一支有競爭力的球隊，不過這個過程會更艱辛，他也說：「這次是龍隊睽違21年的春訓，我們有優良傳統、球迷支持，希望能重返榮耀。」

之前龍隊第一階段春訓著重於重量訓練及體能，從現在開始進入第二階段，邀請2名客座外籍教練，包括具大聯盟資歷的投手教練克里本（Stewart Cliburn），也曾在小聯盟天使、雙城隊執教；打擊教練彭斯（Carlos Ponce）具11年職棒選手資歷，曾旅日5年。

開訓典禮上，龍隊新人也全數亮相，包括教練「火哥」張建銘、投手教練蕭一傑，以及透過擴編選秀選進的選手曾陶鎔、廖文揚、江忠垣、羅華韋，與季末延攬的羅嘉仁、林瑋恩、林政賢等人。

隊長仍由林旺衛擔任，他表示，「今年我一樣會輔助年輕球員，多比賽、多一點經驗，也會遇到很大課題，因為有一整季的球賽，大家一起努力。」至於對自己的期許，他指出，希望繼續在職棒場上活躍，把以前的身手打出來。（編輯：吳協昌）1090205