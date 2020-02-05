張建銘當味全龍全方位教練 以葉總為目標

中職味全龍隊5日在斗六棒球場開訓，剛轉戰龍隊的張建銘以教練身分亮相，他表示，「這邊選手很年輕、有活力，也很認真，有一種在拚命的感覺，非常活潑，不過還是要持續觀察。」中央社記者張新偉攝 109年2月5日

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場開訓，剛轉戰龍隊的張建銘以教練身分亮相。他表示，在球隊是「工具人」角色，跑壘、外野守備及打擊都會協助球員，在教練生涯視葉君璋為目標。

張建銘2004年加入中華職棒興農牛隊，隨著球隊轉手為義大犀牛、富邦悍將，不過近4年在一軍出賽機會大幅減少，2018年僅在一軍出賽8場，去年更是整年都在二軍。

張建銘去年季末遭到悍將釋出，當時悍將球團指出，球員並無與悍將續約之意，亦無在富邦轉任教練的計畫，悍將球團基於尊重選手個人生涯考量及團隊戰力規劃後，予以釋出。

隨後張建銘轉戰味全龍改當教練，16年職業選手生涯畫下句點。龍隊今天開訓，張建銘以「全方位教練」身分亮相，他說：「很高興能加入味全，希望盡自己一點力量幫助年輕選手，幫助葉總拿到想要的目標。」

對於自己的定位，張建銘笑說：「就是工具人，都會看一下，主要是跑壘、外野守備，打擊部分也會協助泰山。」張建銘於1月初報到，也在之前的重訓階段熟悉選手，他指出，目前野手的名字已經都叫得出來。

張建銘說：「這邊選手很年輕、有活力，也很認真，有一種在拚命的感覺，非常活潑，不過還是要持續觀察。」教練生涯剛起步，張建銘指出，會視龍隊總教練葉君璋為目標，「希望能幫助很多球員，讓他變好。」（編輯：吳協昌）1090205