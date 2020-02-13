陳偉殷至水手隊報到 背號換56象徵重新開始

（中央社記者楊啟芳台北13日電）旅美投手陳偉殷本季轉戰西雅圖水手隊，今天為春訓投捕報到日，陳偉殷在社群媒體透露穿上新背號56號，象徵新的開始。陳偉殷與水手隊簽下小聯盟合約，必須要在春訓爭取機會。

陳偉殷去年遭到馬林魚隊釋出，不過1月底確定加入新東家西雅圖水手隊。今天是水手隊春訓投捕報到日，陳偉殷在社群媒體貼出新球衣的照片，本季將穿上56號，寫下「新的開始」。他效力馬林魚隊時穿過54及20號，生涯從未穿過56號。

來到新球隊，陳偉殷也顯得相當開心，昨天在社群媒體寫下，「明天就是春訓報到日，非常感謝水手隊給了我這次的機會，我會好好把握，並全力以赴地去爭取跟去競爭任何的可能性，就算只有1%的機會我也不會放棄的！」並標籤「一生懸命」、「開了6小時的車」。

陳偉殷與水手隊簽下小聯盟合約，目前不在40人名單中，不過受邀大聯盟春訓。現在水手隊已經確定前4名先發，分別為龔薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝費爾德（Justus Sheffield）與格拉夫曼（Kendall Graveman）。陳偉殷必須在春訓繳出表現，爭取第5號先發。

不過今天水手隊也宣布，簽回27歲右投華克（Taijuan Walker），他於2013年首度升上大聯盟，曾在2015年拿下11勝；2017年被交易至響尾蛇隊，隔年受傷動了手肘韌帶手術，今年再回到水手隊，且是簽大聯盟合約，將成為陳偉殷的競爭對手。（編輯：吳協昌）1090213