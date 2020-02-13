陽岱鋼春訓敲深遠2分砲 張奕投2局飆152公里

（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒春訓熱身賽今天有3名台灣選手出賽，讀賣巨人陽岱鋼轟出中外野深遠2分全壘打；歐力士猛牛的張奕中繼2局無失分，最快飆到152公里；王柏融則是3打數無安打。

讀賣巨人今天紅白戰是由一軍交手二、三軍聯軍，雖然陽岱鋼沒有先發，不過4局下上場代守中外野，5局上第一個打擊機會就敲出中外野深遠2分全壘打，不但是陽岱鋼本季首轟，也是巨人隊本季首轟，終場一軍以7比1獲勝。

陽岱鋼本季為了增加出賽機會，教練考量他本來就是游擊手出身，春訓多練了一壘，與中島宏之、北村拓己等人競爭。陽岱鋼之前在春訓紅白戰尚未有安打出現，如今首安就是全壘打，也讓巨人監督原辰德露出笑容。

歐力士猛牛的張奕今天也有在紅白戰出賽，日本媒體Daily指出，張奕為白隊第3任投手，投2局僅被飯田大祐敲1支安打，繳出無失分好投，且最快球速飆到152公里，追平自己的球速紀錄。

張奕表示，「感覺還不錯，春訓能投出152公里是第一次，只不過對飯田的指叉球失投沒有掉下來，比賽時絕對不能發生這樣的事情」。

日本火腿隊的王柏融今天則是在對樂天金鷲的熱身賽，擔任先發第3棒，1局下擊出右外野飛球，4局下吞下三振，7局下則是擊出右外野深遠飛球，遭到接殺，總計3打數沒有安打，目前春訓尚未出現安打。（編輯：張芷瑄）1090213