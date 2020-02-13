亞洲盃男籃資格賽 陳盈駿盼連勝馬來西亞日本

（中央社記者黃巧雯台北13日電）亞洲盃資格賽開打在即，中華男籃隊長陳盈駿今天表示，21日首戰馬來西亞，必須要贏，而24日對戰強敵日本隊，儘管很困難，但仍希望這兩場比賽都能拿下。

中華男籃16人名單今天出爐，由陳盈駿擔任隊長，副隊長為呂政儒、陳冠全，將率領中華隊21、24日在主場台北和平籃球館迎戰馬來西亞、日本。

亞洲盃資格賽分為東、西兩區，兩區各3組、共6組，每組4隊，總計取16隊晉級，分組前2名直接晉級，分組第3的隊伍將與同區另2組第3名，爭取2個晉級資格，中華隊與中國、日本、馬來西亞同在B組。

中華隊集訓練球約2週，陳盈駿認為，球隊狀況「一週比一週好」，前兩週主要為體能以及投籃練習，近期加入新戰術。

儘管面對馬來西亞，抱持的必勝決心，陳盈駿認為，仍不能輕敵，將做好準備，而具有身材以及外援優勢的日本隊，將是中華隊最大對手，儘管很困難，仍希望能將這兩場比賽都拿下 。

陳冠全則信心喊話，在中華隊還未有歸化球員之前，「台灣禁區就由本土中鋒來捍衛」。

周儀翔先前因感冒，10日才向中華隊報到，他解釋，主要是被小孩流感傳染，目前狀況僅調整到4至5成，希望利用未來一週的時間，「將感覺抓回來」。

對於在中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼與台裔球星林書豪同隊，周儀翔透露：「豪哥帶給大家滿滿正能量，不管最糟的情況，他（林書豪）都抱持著正面的想法。」

另外，吳永盛因先前練習賽時受傷，經檢查可能為左大腿肌腱斷裂或肌肉撕裂傷，可能至少需休養6至9個月。

中華男籃外籍教練帕克（Charlie Parker）原先不看好吳永盛入選最後12人名單，但觀察吳永盛練習態度認真且有進步，有機會擠進最後名單，此時卻受傷，也讓帕克直呼可惜，但現階段不考慮遞補新的球員。（編輯：吳協昌）1090213