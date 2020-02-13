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周天成意外吞敗 中華隊仍晉亞羽團體賽8強

最新更新：2020/02/13 19:45

（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣羽球一哥周天成爆冷吞敗，所幸團隊戰力不受影響，靠著第2男單王子維、男雙廖敏竣、蘇敬恒以及李洋、盧敬堯連拿3勝帶領下，以分組第1晉級亞洲羽球團體賽8強。

2020亞洲羽球團體錦標賽今年在菲律賓舉行，由於武漢肺炎疫情持續發酵，菲律賓也拒絕香港、中國等隊伍入境，而印度女子隊也宣布退賽，導致比賽隊伍大幅縮減。

中華男子羽球代表隊首日先以5比0「完封」地主菲律賓，今天再碰分組排名墊底的新加坡，不料世界排名第2的台灣一哥周天成，首役以16比21、17比21不敵年僅22歲、世界排名37的新加坡頭號男單駱建佑。

所幸小天意外吞敗，沒有造成太大傷害，接下來王子維、男雙的廖敏竣、蘇敬恒，以及李洋、盧敬堯都以直落二輕取對手，提前拿下3點勝利，加上最後收尾的薛軒億同樣橫掃對手，中華隊以4比1輕取新加坡，以分組第1晉級8強。

中華羽球隊總教練蔡佳欣透露，盧敬堯的搭檔楊博涵因過年期間前往香港旅遊，在疫情爆發後，楊博涵雖沒有出現發燒等不適症狀，「為了安全起見，我們仍要求他進行14天的自主隔離，因此他沒有隨隊參加這次比賽。」（編輯：吳協昌）1090213

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