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海沃德關鍵出擊 助塞爾蒂克二度延長推翻快艇

最新更新：2020/02/14 15:28

（中央社波士頓13日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天主場迎戰洛杉磯快艇，兩隊陷入拉鋸鏖戰，塞爾蒂克直至第2度延長賽，才靠著前鋒海沃德獨拿7分攻守表現，助綠衫軍終場以141比133擊退快艇。

首節一開賽，塞爾蒂克打出一波7比0攻勢，但西區聯盟勁旅快艇不甘示弱，急起直追，雙方你來我往，互有領先。

第2節剩不到3分鐘，塞爾蒂克中鋒塞伊斯（Daniel Theis）灌籃得手並幫助球隊超前比分，但快艇緊咬分差，兩隊攻勢高潮迭起，上半場打完綠衫軍以60比58小幅領先。

下半場戰況依舊難分軒輊，第4節倒數階段快艇莫里斯（Marcus Morris）投進三分球後，雙方戰成114比114平手，隨後塞爾蒂克雖成功製造快艇雷納德（Kawhi Leonard）進攻犯規，但塞爾蒂克華克（Kemba Walker）壓哨中距離跳投失手，兩隊戰線延燒進入延長賽。

第1次延長賽塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）發動攻勢，一度幫助球隊以127比124逆轉，但快艇沙米特（Landry Shamet）不甘於此，外線出手破網硬是扳平比分，而塔特姆鐘響前出手未能把握，雙方2度延長戰線。

來到第2次延長賽，塞爾蒂克華克和隊友海沃德（Gordon Hayward）三分球各有斬獲，加上球隊積極搶分，最終主場的綠衫軍以141比133擊退洛城勁旅快艇。

法新社報導，砍進全場最高39分，外加9籃板1助攻的塔特姆說：「這是場硬戰，很高興在明星賽前贏得比賽，很享受這些時光。」

快艇威廉斯（Lou Williams）今天拿下全隊最高35分，隊友雷納德此役繳出28分、11籃板和4助攻，仍無力助快艇而吞敗。

贏球的塞爾蒂克目前戰績38勝16敗，位居東區第3；吞下2連敗的快艇戰績37勝18敗，暫居西區老三。（譯者：吳昇鴻/核稿：嚴思祺）1090214

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