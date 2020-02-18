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陽岱鋼3打數敲1安 陳冠宇後援1局無失分

最新更新：2020/02/18 16:31

（中央社記者謝靜雯台北18日電）日職巨人隊今天與羅德隊熱身賽，野手陽岱鋼未排在先發打線中，比賽後半段上場接替，3打數敲1支安打，羅德隊投手陳冠宇8局登板後援投1局讓打者3上3下無失分，巨人4比3拿勝。

日職讀賣巨人隊在沖繩那霸與千葉羅德隊打熱身賽，陽岱鋼沒有被排入先發，4局接替上場守右外野，5局首打席一、二壘有人打擊機會，敲出右外野方向飛球出局，沒能推進攻勢。

陽岱鋼7局打擊機會敲出中外野方向飛球出局，9局2人出局後敲出中外野方向安打，但攻勢沒有延續，沒能替球隊多添分數。

旅日羅德隊台灣投手陳冠宇也有出賽，8局羅德隊2比4落後時接替後援，依序讓打者敲出三壘方向滾地球出局、三振、二壘方向滾地球出局，讓打者3上3下、無失分，目前春訓總計2場實戰出賽，投3局無失分。

羅德隊首局靠著接連安打、保送，開賽就攻下2分，巨人隊5局追分，靠著接連安打、高飛犧牲打追回1分，6局再靠著接連2支安打、保送、攻佔滿壘，吉川尚輝適時安打，送回追平分，再靠著高飛犧打、安打、超前比數，羅德隊9局無力反攻，巨人終場以4比3拿勝。（編輯：管中維）1090218

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