韓職英雄隊高雄春訓 熱身賽韓國瑜將開球

（中央社記者楊啟芳台北20日電）高雄市政府運動發展局今天宣布，將於21日在澄清湖棒球場舉行「韓國職業棒球隊至澄清湖球場移地訓練記者會」，且25日英雄隊及中信兄弟的熱身賽，高雄市長韓國瑜將到場開球。

英雄隊今年一軍春訓首階段在高雄國慶青埔球場進行，從2月1日開始進行訓練，維持練3天休息1天的作息；2月20日移動到高雄澄清湖棒球場，進行加入隊內紅白賽、熱身賽的第2階段春訓，直到3月10日回韓國。

英雄隊去年奪下韓職亞軍，陣中擁有多名2019第二屆世界12強棒球賽韓國國家隊球員，包括李政厚、金河成與前大聯盟選手朴炳鎬等，本季由新任監督孫奕領軍。

高雄市政府運動發展局特地為英雄隊舉辦記者會，發展局表示，希望藉由邀請韓國職業棒球隊來移地訓練及比賽交流，推廣高雄觀光及場地行銷，且回饋基層棒球。

英雄隊將於2月21日開始，於澄清湖棒球場與中華職棒球隊展開熱身賽。初次來高雄移地訓練的英雄隊，對於高雄天氣感到滿意，且認為是非常適合做為移訓的城市。

英雄隊2月23日將交手樂天桃猿隊，2月25日對戰中信兄弟隊，當天緯來電視台將轉播，高雄市長韓國瑜到場開球（此戰為下午2時開打，其餘賽事皆為1時）；2月26日繼續與兄弟交手（屏東），2月29日再對統一獅，3月2日對桃猿隊，3月5日交手獅隊。（編輯：張芷瑄）1090220