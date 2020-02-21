亞洲盃關門比賽 黃鎮：板凳能量代替觀眾席

亞洲盃男籃資格賽21日晚間點燃戰火，儘管「關門」開打，中華隊仍以強勢火力輕取馬來西亞隊，以152比48大獲全勝。圖為中華隊黃鎮在三分線上出手。中央社記者張新偉攝 109年2月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）為防止武漢肺炎疫情擴散，亞洲盃男籃資格賽今晚關門開打，少了球迷的加油聲，中華隊火力不打折扣，終場大勝馬來西亞104分，射手黃鎮笑說：「板凳的能量就像觀眾一樣。」

亞洲盃男籃資格賽今晚7時在台北和平籃球館開打，中華籃協昨晚8時才臨時宣布，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，基於保護球員、球迷與工作人員健康，比賽不開放球迷進場，所有已購票的球迷，將可全額退費，而中華隊則以152比48大勝馬來西亞。

中華男籃替補射手黃鎮，今天10投中7，包括3分球8投6中，轟下全場最高的22分。他坦言，雖然沒有球迷，不過板凳席的隊友加油很給力，他笑說：「板凳的能量就像觀眾席。」

今天攻下20分的主控陳盈駿則坦言，當他們得知比賽要關門打，「大家都很震驚，因為家屬、朋友都準備好要來加油了，很可惜。」

踏進空蕩蕩的球場，陳盈駿承認，當下感覺的確不太舒服，不過往好的方面想，「少了球迷，就算少了些亢奮，但至少比較不會緊張。」

因為沒有觀眾加油聲，場內非常安靜，陳盈駿也笑說：「所以場上球員溝通很清楚，加上教練也告訴我們，不管有多少觀眾，比賽要為了自己打。」

中華隊主場旗開得勝，不過陳盈駿強調，開心一天就好，因為真正的目標還是禮拜一的日本隊，也是這次集訓的主要目的，他也盼望接下來幾天大家能維持這場比賽的好手感，面對日本隊時能打出一場好的比賽。（編輯：吳協昌）1090221

亞洲盃男籃資格賽配合中央防疫措施，21日晚間「關門」舉行，中華隊靠著全員得分，終場以152比48大勝來訪的馬來西亞隊104分，豪邁拿下主場首勝。圖為中華隊蔣淯安（藍衣）強攻禁區搶分。中央社記者張新偉攝 109年2月21日

為配合中央防疫措施，亞洲盃男籃資格賽21日採「關門」開打，中華隊主場首戰告捷，攻下20分的主控陳盈駿（左）坦言，當得知要閉門比賽，「大家都很震驚，因為家屬、朋友都準備好要來加油了，很可惜。」中央社記者張新偉攝 109年2月21日