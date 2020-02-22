杜賽道夫柔道大滿貫賽 楊勇緯傷退摘銀

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣男子柔道好手楊勇緯，今天凌晨在德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，因胸部肌肉受傷，為保險起見選擇退賽，獲得銀牌，這仍是他生涯在大滿貫賽的最佳成績。

世界排名第10的楊勇緯，這次遠赴德國杜賽道夫參加國際柔道聯盟（IJF）積分等級最高的大滿貫賽，他首輪輪空，接下來連闖4關挺進金牌戰，對手是世界排名第8、里約奧運銅牌的日本名將高藤直壽。

可惜的是，楊勇緯在4強面對荷蘭選手，靠著壓制最後逆轉拿下決賽門票，卻也不慎傷到胸部，在與教練討論過後，為避免傷勢加劇，他決定放棄參賽決賽，因為對他來說，奧運才是最重要的舞台。

根據柔道奧運參賽規定，扣除地主日本每量級都有一席保障名額外，5月25日當天，男、女每個量級奧運積分排名前18的選手，都可直接取得2020東京奧運參賽門票，楊勇緯目前在奧運積分榜排名第7（扣除2名日本選手），大有機會取得奧運參賽入場券。

而至奧運積分計算截止日前，還有2場大滿貫、3場黃金大獎賽的奧運積分賽，楊勇緯選擇退賽，也希望不要因傷影響接下來的參賽計畫。（編輯：張芷瑄）1090222