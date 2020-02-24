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閃電俠韋德3號球衣退休 高掛熱火主場

最新更新：2020/02/24 13:22

（中央社邁阿密23日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇後衛「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的3號球衣22日退休，高掛熱火主場的美國航空體育館（American Airlines Arena）。

在家人的陪同下，韋德參加了在邁阿密熱火主場迎戰克里夫蘭騎士一役的中場進行的球衣退休儀式，他感謝了雙親、兒時的教練、隊友、熱火總裁萊里（Pat Riley）。

韋德在2003年NBA選秀會上，以第一輪第5順位被熱火選入，生涯大多數時間都在熱火，他的得分、助攻、抄截、出賽場次、出賽時間等幾項生涯數據，都是熱火隊史之最。

生涯場均22分的韋德，生涯出賽1054場，其中948場是效力熱火，還披過克里夫蘭騎士、家鄉球隊芝加哥公牛戰袍，生涯13度入選全明星賽，2018-19賽季後在熱火結束球員生涯。

韋德和隊友合力奪下3次NBA總冠軍，他的球衣22日在熱火球場中升起，與3面總冠軍錦旗並列。在看了自己比賽的片段後，韋德站上球場致詞，致詞尾聲提到了1月和女兒及其他7人在直升機墜毀意外中喪命的布萊恩（Kobe Bryant）。

韋德告訴群眾：「布萊恩曾說，最重要的事，是要試著激勵他人，使他們在試著做任何事時，都能表現得更好。我希望我曾激勵過你們，謝謝你們讓我成為你們傳奇的一部份，請你們明白，我（生命）的一大部分也是你們。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090224

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