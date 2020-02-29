林子偉中止熱身賽連4戰敲安 張育成敲1安

（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美紅襪隊野手林子偉，今天與雙城隊熱身賽，先發打第1棒，總計3打數沒有安打表現，中止春訓熱身賽連4戰敲安；印地安人隊野手張育成今天出賽敲安，朱立人替補上場沒有安打。

美職大聯盟春訓熱身賽，紅襪隊今天與雙城隊交手，林子偉先發打第1棒、守游擊，首局首打席敲出二壘方向滾地球出局，3局打擊機會也敲出二壘方向滾地球出局，6局遭到三振，6局下半攻守交換時退場休息。

林子偉熱身賽手感維持得不錯，賽前連4場出賽都敲安打，今天總計3打數沒有安打，中止連續出賽敲安，目前總計5場出賽，12打數敲出4支安打，打擊率3成33。

今天比賽兩隊前3局沒有拿下分數，紅襪隊4局靠著陽春砲先馳得分，雙城隊6、7局各追回2分，紅襪比賽後半段沒有攻勢，終場以1比4吞敗。

印地安人隊今天與白襪隊熱身賽交手，張育成先發打第9棒、守游擊，2局打擊機會吞下三振，5局1人出局後敲出安打，但隊友沒能推進攻勢，7局打擊機會再吞三振，7局下半攻守交換時退場休息。

朱立人（登錄名吉力吉撈．鞏冠）沒有排入先發打序，5局接替蹲捕，8局打擊機會吞下三振；朱立人目前熱身賽3場出賽總計2打數敲出1安，張育成5場出賽，累計12打數敲出3支安打，打擊率2成50。印地安人隊終場以3比8吞敗。（編輯：葉俐緯）1090229