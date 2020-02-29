王柏融熱身賽敲安 日職球團不放人6搶1應無望

（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅日火腿隊野手王柏融，今天在官辦熱身賽與歐力士隊交手，3打數敲1安，熱身賽打擊率4成，火腿終場以4比3逆轉勝；因為日職球團不放人，奧運棒球6搶1資格賽中華隊45人名單內無旅日球員。

2020年東京奧運棒球6搶1最終資格賽，中華隊選訓委員先前討論參考大名單時，有將旅日球員列入，後來因為日職球團不放人，27日選訓會議上決定的45人大名單中，沒有旅日球員，外界期待的強打者王柏融、投手張奕等人，應都無法效力。

因為武漢肺炎疫情影響，日職從今天開始至3月15日的熱身賽，都是「無觀眾試合」，火腿隊今天與歐力士隊交手，王柏融先發打第5棒、指定打擊，2局敲出游擊方向飛球出局，4局敲出一壘方向滾地球出局，6局打擊機會敲出右外野方向安打，後換代跑退場休息，總計3打數敲1安，官辦熱身賽打擊率4成。

今天比賽歐力士隊2局靠著陽春砲先馳得點，5局再靠著若月健矢、西村凌、安達了一接連安打，送回第2分，6局再添1分；火腿隊比賽後半段追分，6局下半靠著單局4安追回2分，9局滿壘時、靠著杉谷拳士再見安逆轉勝，拿下官辦熱身賽首勝。（編輯：張芷瑄）1090229