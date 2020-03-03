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陳偉殷熱身賽中繼1.1局挨2轟 失4分吞敗投

最新更新：2020/03/03 11:11

（中央社記者謝靜雯台北3日電）美國職業棒球西雅圖水手隊投手陳偉殷今天在大聯盟熱身賽交手科羅拉多洛磯隊，中繼登板投1.1局挨2轟，失掉4分都是責失分，球隊以6比9吞敗，陳偉殷承擔敗投，被記救援失敗。

陳偉殷本季轉戰水手，2月27日在美職熱身賽首度亮相，總計投2局僅被敲2支安打、無失分，但對戰洛磯登板中繼沒能維持好表現。

兩隊3局打完，水手隊2比1領先，陳偉殷4局接手中繼，面對首名打者先投保送，接著被希利亞德（Sam Hilliard）敲2分砲，再投出保送，接連被敲2支安打，再掉1分，接著讓打者敲出雙殺打、飛球出局，單局掉3分。

陳偉殷5局續投，面對首名打者達爾（David Dahl）又挨轟，再被敲安打，接著讓打者敲出外野飛球出局後退場；陳偉殷總計投1.1局被敲5支安打，包括2發全壘打，投出2次保送，失掉4分都是責失分，賽後熱身賽出賽防禦率升到10.80。

陳偉殷5局退場時，水手隊2比5落後， 水手下半局靠保送、接連2支二壘打追回2分，洛磯隊6局再起攻勢，靠布提拉（Drew Butera）3分砲拉大領先差距，水手比賽後半段追分不及吞敗。（編輯：李明宗）1090303

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