日本大相撲無觀眾比賽 場內靜悄悄場外冷清清

（中央社東京8日綜合外電報導）受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本大相撲春季大賽（春場所）為避免讓大相撲力士受到感染，今天破天荒舉行「無觀眾比賽」，讓首日賽事出現場內靜悄悄、場外冷清清的罕見場景。

日本放送協會（NHK）報導，春場所今天在大阪浪速區的大阪府立體育會館舉行，由於防疫不開放任何觀眾進場，本來在入口處懸掛寫有力士姓名的旗幟也不復見；場館大門深鎖，全無往日熱鬧景象。

力士們為了避免感染武漢肺炎，從各自所屬的部屋宿舍到會場的交通方式，都不使用大眾交通工具，而採搭自用車或搭計程車方式抵達會場。

力士跟親方今天都戴著口罩，並在消毒雙手後才進入會場。

比賽開始後沒有過往觀眾的歡呼聲等，只剩下「行司」（相撲裁判）的唱名聲及在場媒體記者手上的相機快門聲。但比賽實況仍可透過電視實況轉播觀賞。

本來大相撲賽事裡，力士要上場前會用「力水」嗽口，但為了怕被感染，也只是做個動作。

賽後提供媒體採訪的場所也跟過去不同，禁止媒體記者進入東西「支度部屋」（相撲力士休息室）而另外設置採訪區，並讓記者與力士間隔約2公尺進行「遠距」採訪。

日本每日新聞報導，少了觀眾聲援與拍手的聲音，只剩力士在土俵內激烈推擠，及行司等人發出的聲音。有力士說「太安靜了很難比賽」，也有力士說「好像練習場一樣可以安靜地比賽」，看法各有不同。

不僅場內多數時間都安靜無聲，連場外也因為疫情冷冷清清。

由於不開放觀眾進場，比賽場館外沒有任何相撲迷，售票處、販售便當與紀念品的相撲諮詢處，也就是所謂的「相撲茶屋」也沒有營業。

偶爾有零星路人經過時往布告欄上的賽程表望去，跟去年就算沒有比賽也很熱鬧相比，今年場館外可謂是鴉雀無聲。

一名家住奈良縣的30多歲女性說，想必場內沒有觀眾聲及熱烈氣氛會讓人感到寂寞，但是因為有感染疫情風險存在，所以舉辦「無觀眾比賽」是正確決定，希望能確實採取防疫措施避免力士感染疫情。

住在大阪市的70多歲男性說，「無觀眾比賽」也是沒辦法的事，只是場內沒有觀眾，力士們可能也使出不力比賽。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090308