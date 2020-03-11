更多編輯台推薦新聞：
體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡
運動

體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
國際

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王柏融遭觸身球打傷左手 火腿羅德握手言和

最新更新：2020/03/11 15:52

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日本火腿隊今天交手千葉羅德隊的比賽，王柏融先發打第5棒，6局上遭到小島和哉觸身球打到左手，當場退場治療，此戰2打數沒有敲出安打，終場雙方3比3握手言和。

王柏融今天先發打第5棒、擔任指定打擊，2局上擊出二壘滾地球出局，3局上擊出一壘滾地球出局，6局上遭到小島和哉觸身球擊中左手，當下退場休息治療。總計2打數沒有敲出安打，目前官辦熱身賽打擊率3成20。

此戰3局上火腿展開攻勢，2出局後鶴岡慎也敲安打，之後西川遙輝、渡邊諒都選到保送，形成滿壘，接著近藤健介擊出內野安打，送回1分，中田翔再敲出安打，帶有2分打點，火腿取得3比0領先。

3局下羅德隊的藤岡裕大、中村獎吾接連敲安打追回1分；9局下羅德再度展開反攻，福田光輝敲陽春砲後，西卷賢二敲出安打，藤岡裕大、岡大海都選到保送形成滿壘，接著菅野剛士擊出高飛犧牲打，終場雙方就以3比3握手言和。

火腿先發投手維哈根（Drew VerHagen）投3局，僅被敲2支安打，出現2次保送，送出2次三振，失1分；羅德隊的先發投手石川步則是投3局，被敲3支安打，投2次保送、4次三振，失3分。

另一場西武獅交手樂天金鷲的比賽，西武隊台灣選手吳念庭，第6局上場代守一壘，8局下打擊時遭到牧田和久三振，目前在官辦熱身賽尚未出現安打；終場樂天以9比2擊退西武。（編輯：張芷瑄）1090311

延伸閱讀
王柏融對外賽首安出爐 2支二壘安打包辦打點王柏融新球季改穿3號 求表現報答球隊看重之恩王柏融二軍出賽調整 敲超前比數3分砲

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報