王柏融遭觸身球打傷左手 火腿羅德握手言和

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日本火腿隊今天交手千葉羅德隊的比賽，王柏融先發打第5棒，6局上遭到小島和哉觸身球打到左手，當場退場治療，此戰2打數沒有敲出安打，終場雙方3比3握手言和。

王柏融今天先發打第5棒、擔任指定打擊，2局上擊出二壘滾地球出局，3局上擊出一壘滾地球出局，6局上遭到小島和哉觸身球擊中左手，當下退場休息治療。總計2打數沒有敲出安打，目前官辦熱身賽打擊率3成20。

此戰3局上火腿展開攻勢，2出局後鶴岡慎也敲安打，之後西川遙輝、渡邊諒都選到保送，形成滿壘，接著近藤健介擊出內野安打，送回1分，中田翔再敲出安打，帶有2分打點，火腿取得3比0領先。

3局下羅德隊的藤岡裕大、中村獎吾接連敲安打追回1分；9局下羅德再度展開反攻，福田光輝敲陽春砲後，西卷賢二敲出安打，藤岡裕大、岡大海都選到保送形成滿壘，接著菅野剛士擊出高飛犧牲打，終場雙方就以3比3握手言和。

火腿先發投手維哈根（Drew VerHagen）投3局，僅被敲2支安打，出現2次保送，送出2次三振，失1分；羅德隊的先發投手石川步則是投3局，被敲3支安打，投2次保送、4次三振，失3分。

另一場西武獅交手樂天金鷲的比賽，西武隊台灣選手吳念庭，第6局上場代守一壘，8局下打擊時遭到牧田和久三振，目前在官辦熱身賽尚未出現安打；終場樂天以9比2擊退西武。（編輯：張芷瑄）1090311