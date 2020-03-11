青年盃跳遠破8公尺奪金 林昱堂拚奧運門票

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽11日持續展開，跳遠好手林昱堂在跳遠決賽以8公尺07的佳績奪金，但因超風速，無法列入紀錄。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月11日

（中央社記者黃巧雯新北11日電）跳遠好手林昱堂今天在青年盃跳遠決賽，在超風速的情況下跳出8公尺07奪金，儘管不列入紀錄，但有助提升自信心，他希望未來能在非超風速時破「8」，並能達到奧運標。

新北市全國青年盃田徑錦標賽今天繼續在板橋第一運動場展開各組賽事，林昱堂目前就讀於長榮大學運動競技學系大二，過去在2018亞洲青年田徑錦標賽拿下第4，2019世大運則以第8名作收，個人生涯最佳成績為7公尺93，則是在2019台灣國際田徑公開賽所締造。

由於今天現場風大加上風向不斷改變，林昱堂賽前以為不易調整腳步，卻出乎意料，在公開男子組跳遠決賽第3次試跳時，跳出8公尺07，摘下金牌，但因超風速，不列入紀錄。

「助跑比之前順很多，跑得時候，有一種從來沒有的感覺。」儘管今天超風速，對於林昱堂而言，卻是肯定自身實力的機會，也有助提升自信心。

林昱堂改善助跑問題後，後續將備戰全國大專校院田徑公開賽、全國大專校院運動會與台灣國際田徑公開賽，林昱堂希望，未來能在不超風速的情況下，突破8公尺，「最好能夠突破奧運標（8公尺22）」。（編輯：張芷瑄）1090311