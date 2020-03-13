強心臟擊退東宗 戴資穎全英羽賽挺進8強

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在全英羽球公開賽16強賽，首局展現強心臟，一連化解印尼小將東宗2個局點，次局更延續首局氣勢拿下，最終以22比20、21比16獲勝，晉級8強。

全英羽球公開賽今年在英國伯明罕舉行，屬於BWF世界羽球巡迴賽頂級賽事超級1000系列，世界排名第2的戴資穎過去曾在這項比賽2度封后，這次將尋求第3冠。

戴資穎首輪鏖戰3局，逆轉擊退中國女將蔡炎炎，16強賽對決印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），雙方5度過招，戴資穎仍維持不敗之身。

雙方今天開局互有領先，戴資穎靠著6比0攻勢超前，隨後最多將差距擴大至5分差，但東宗一路苦追，最後關頭以20比18反超，所幸戴資穎沉穩應對，連得4分，以22比20驚險搶下首局。

戴資穎次局乘勝追擊，迅速取得9比4領先，並穩紮穩打，以21比16迎接勝利，8強賽將迎戰泰國女將李美妙（Pornpawee Chochuwong），雙方過去2度交手，戴資穎以2戰全勝占上風。

除了台灣羽球一哥周天成男單8強賽將與「羽球王子」王子維上演台灣內戰外，台灣羽球男雙頭號組合王齊麟與李洋也闖進8強，包括戴資穎在內，4組台將將力拚4強門票。（編輯：陳俊碩）1090313