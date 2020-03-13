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拚3度叩關奧運 林家瑩睽違逾十年重返全大運

最新更新：2020/03/13 18:16
身為全國紀錄保持人的台灣鉛球女將林家瑩13日在板橋第一運動場舉行109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組鉛球決賽，儘管帶傷上陣，仍以16公尺14搶下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年3月13日
身為全國紀錄保持人的台灣鉛球女將林家瑩13日在板橋第一運動場舉行109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組鉛球決賽，儘管帶傷上陣，仍以16公尺14搶下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年3月13日

（中央社記者黃巧雯新北13日電）今年37歲的台灣鉛球女將林家瑩仍懷抱著奧運夢，力拚3度叩關奧運，為爭取更多比賽機會，她今天透露，繼2009年後，將重返全大運，有可能成為年紀最大的選手。

身為全國紀錄保持人的林家瑩今天在板橋第一運動場舉行109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組鉛球決賽，儘管帶傷上陣，仍以16公尺14搶下金牌。

林家瑩曾接受徵召參加2008年北京奧運，2012年則靠著達奧運標，進軍倫敦奧運，這次仍有機會透過徵召的方式，搭上東京奧運列車，因此她即使去年底左腳大拇指骨裂，也絲毫不敢懈怠，休息幾天後就恢復練習。

對於有機會挑戰3度叩關奧運，林家瑩謙虛地表示：「還沒定案，大家都有機會，因此沒想太多。」

近期武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，也為東京奧運是否能如期舉辦投下變數，林家瑩也明白奧運有可能會受影響，但她強調：「希望不要。」

林家瑩原先計畫參加2月亞洲室內田徑錦標賽，卻因武漢肺炎疫情喊卡，也令她感到相當難過，她透露，若無法參加東京奧運，原本可能是她最後一次參加在國外舉行的國際賽。

面對武漢肺炎疫情嚴峻，林家瑩認為，還是得做好該做本份，「該練還是要練」。

林家瑩後續將備戰5月登場的全國大專校院運動會、台灣國際田徑公開賽，她先前準備比賽休學，但後來為了爭取積分而復學，繼2009年後再度重返全大運，她有點不好意思地說：「我應該是年紀最大的選手。」

「年紀差不多到了一個程度，如果有得比（奧運）就會很開心。」儘管林家瑩仍期望有機會再度踏進奧運殿堂，即使最終未能如願，她強調，「至少我已經努力過，對得起自己就好了」。（編輯：吳協昌）1090313

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