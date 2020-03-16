蔣少宏跟著張進德林家正訓練 強化接球拚選秀

（中央社記者謝靜雯台中16日電）文化大學棒球隊主戰捕手蔣少宏今年畢業將投入中職選秀，是備受關注的捕手戰力；他自評大學配球進步最多，去年底跟著張進德、林家正訓練強化接球，大專聯賽當期中考盼拚好輪次。

文化大學大四主戰捕手蔣少宏，預期將是今年中職季中選秀備受矚目的捕手戰力，也被拿來與穀保家商應屆畢業生捕手林辰勳、有機會返台發展的旅外捕手張進德拿來比較。

蔣少宏自評打擊優於林辰勳，但林辰勳年輕、有潛力，自己經過4年大學磨練，年紀上可能比較不吃香，至於有旅外資歷的捕手張進德，則是在實力、經驗各方面都好，「我也跟他學習很多」。

蔣少宏透露，去年底跟著張進德、旅美響尾蛇隊捕手林家正一同自主訓練，訓練重心為加強捕手基本動作。蔣少宏坦言，過去接球一直是比較不穩定的部分，也趁著訓練專攻接球，在此次大專棒球聯賽（公開一級）賽事蹲捕出賽、驗收成果。

大專棒球聯賽為大學畢業前倒數第2個全國性賽事，接下來僅剩春季聯賽，蔣少宏直言，把大專聯賽當作「期中考」，比賽場上不會有太大的壓力，但明白表現好壞可能影響球探和球團印象，也希望可以拿出好表現、拚更好的選秀輪次。

今天8強複賽，文化大學與開南大學交手，蔣少宏總計3打數沒有敲出安打，選到1次保送，他表示，打擊調整沒有問題，但擊球感覺不錯的球落點都不好，備戰接下來的4強決賽，希望可以找回練習時的好手感。（編輯：張雅淨）1090316