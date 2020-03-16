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美疾管中心建議暫停大型活動 NBA復賽恐遙遙無期

最新更新：2020/03/16 16:47

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）在美國疾病管制暨預防中心（CDC）為對抗武漢肺炎疫情發布的最新建議之下，美國職籃NBA和其他美國主要體育賽事停賽的時間可能比最初預期的還長。

美國疾病管制暨預防中心今天表示，未來8週的體育活動與其他「大型活動和大眾集會」建議予以取消或延期。

美國疾病管制暨預防中心在聲明中說：「大型活動和大眾集會可能讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國蔓延開來，因為病毒可能會透過參加這些活動的人，被帶到新的社區。」

「所謂的大型活動和大眾集會，包括會議、節慶、遊行、演唱會、體育活動、婚禮，和其他種類的活動。」

11日在猶他爵士球員戈貝爾（Rudy Gobert）的武漢肺炎檢測呈陽性反應後，NBA成為這次武漢肺炎大流行之下，第一個暫停球季賽事的美國職業聯賽。

目前有3個NBA球員是武漢肺炎確診病例。

體育電視頻道ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在報導中指出，NBA可能因為武漢肺炎蔓延，停賽至少3個月。

根據沃納洛斯基的報導，球隊老闆、總管正在為6月中、下旬復賽做準備，那個時間點在正常情況下，是NBA總冠軍賽打完的時候，但現在卻是能恢復比賽最好的時間了。

NBA球季11日晚上開始暫停後，例行賽還剩下1個月的賽程。一般來說，季後賽都是從4月中進行到6月初或6月中。

沃納洛斯基的報導擔心可能不會復賽，但聯盟正在思考多種可能的選項，以尋得復賽的可能。根據美國疾病管制暨預防中心今天做出的建議，接下來8週應避免50人以上的集會，因此復賽的配套措施可能包括在沒有球迷的情況下閉門比賽，或在像是練球場館那樣較小的場館比賽等。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1090316

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