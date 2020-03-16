大專聯賽國體欲搶4強門票 設想對手需突破余謙

（中央社記者謝靜雯台中16日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大靠著先發投手藍愷青9局完封勝，以10比0擊敗美和科大，總教練陳炫琦評估，與開南關鍵一役，將是兩強投同場競技，要想辦法突破余謙。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大今天與美和科大在台體大棒球場交手，國立體大先發投手藍愷青總計用114球完投9局，被敲出7支安打，投出2次三振，完全壓制美和科大打線，率隊拿下勝利。

國體大打線串聯，首局靠著莊韋恩、謝葆錡接連安打先馳得點，5局再靠著保送、安打、曾翰宇高飛犧牲打拿下第2分，7局抓準對方投手、守備都有狀況，靠著2安、2保送、3次守備失誤，單局攻下5分、奠定勝基。

國體大拿下今天比賽勝利後，目前複賽累積戰績（預賽對戰帶入）4勝2敗，暫居相對有利的晉級位置，複賽最後一戰為18日與開南大學交手，國體大總教練陳炫琦表示，「今天的比賽重要，但與開南比賽更是晉級4強關鍵」。

陳炫琦評估，與開南比賽兩隊都會押上陣中最好的投手，國體大預計由莊陳仲敖先發，推測開南會派出余謙應戰。陳炫琦表示，曾在爆米花培訓隊時帶過余謙，他的直球球速都能維持在150公里左右，搭配變化球，只要投得準，直球就很有壓制力。

陳炫琦也提到，打入8強的球隊都有一定的實力，「球員場上是為團隊打、也是為自己打」，也希望複賽最終戰球隊打擊能突破余謙壓制，順利晉級4強決賽。（編輯：張雅淨）1090316