兄弟休賽季「進取」學習 派5球員赴沖繩打冬季聯盟

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟休賽季安排球員、教練團海外訓練交流，今天公告派出5名球員余謙、林吳晉瑋、張仁瑋、徐博瑋以及許庭綸赴日本沖繩參加冬季聯盟賽事，盼交流刺激有所精進。

兄弟今年球季奪下中職總冠軍後，休賽季期間持續「進取」學習，在團隊秋訓結束後，教練團與球員們仍進行各種自我訓練與恢復的行程。兄弟今天發布訊息表示，今年季後休賽季期間，教練團與球員們相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今後也會有其他更多國家的合作與移地訓練。

此次在日本沖繩舉行的冬季聯盟賽事，中信兄弟推派5名球員前往磨練，分別是投手余謙、捕手林吳晉瑋、徐博瑋，野手張仁瑋和許庭綸，23日起將投入為期4週的賽事，期待藉此次經驗，在技術端與球風文化上能夠有所精進與交流刺激。

兄弟球團表示，盼教練團與球員們能夠透過台日棒球文化交流與赴日投入冬季聯盟，加速技術端與職業球員心理層面的成長，並將寶貴經驗帶回到台灣分享給團隊，保持「進取勝利」的團隊競爭力，為迎接新賽季做好準備。（編輯：陳政偉）1131122