簡名駿演完投勝 春季聯賽綺麗珊瑚擊退台電

（中央社記者楊啟芳台北27日電）春季棒球聯賽今天綺麗珊瑚先發投手簡名駿完投9局，僅失2分含1責失，幫助球隊3比2擊退台灣電力，張育豪包辦綺麗珊瑚所有打點；另一場台中市7比2勝新北市隊。

綺麗珊瑚先發投手簡名駿此戰用88球完投9局，被敲6支安打，投2次保送、2次三振，失2分含1責失，奪下勝投。簡名駿僅於第6局被台電的李育全敲二壘安打掉分，以及第9局被失誤連累失分。

綺麗珊瑚打線部分，5局上張育豪敲出帶有2分打點的二壘安打，7局上在二壘有人時，張育豪也敲出安打，送回第3分，終場綺麗珊瑚以3比2擊退台電。張育豪此戰4打數敲出2支安打，包辦球隊所有的3分打點。

台中市成棒隊交手新北市隊的比賽，雖然新北市隊1局上就攻下1分，不過下個半局台中市隊的彭名宇敲1打點三壘安打，之後黃明真再補上安打添1分，取得2比1領先。

新北市2局上再得1分追平比數，不過5局下台中市阮義凱敲1打點二壘安打，6局下魏嘉甫再擊出1打點三壘安打，以4比2領先。7局下包含李昱德的2打點安打在內，台中市再得3分，終場就以7比2擊退新北市隊。

今天另外2場賽事，合作金庫以7比4擊退安永鮮物，台南市則是以8比1勝桃園航空城隊，因雨7局裁定比賽。（編輯：屈享平）1090327