陳真大專聯賽4轟與劉致榮有約 誇余謙大學最佳

（中央社記者謝靜雯新北29日電）文化大學陳真在大專棒球聯賽4強敲出個人聯賽第4轟，但打線沒能突破開南王牌余謙，無緣冠軍戰。目前大三的陳真目標追隨劉致榮腳步旅外，談起余謙直誇：「目前大學投手最佳。」

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強，文化大學與開南大學提前碰頭，開南大一王牌投手余謙168球完投9局，僅被敲出5支安打，失掉1分責失分，飆出個人單場新高16K，最快球速149公里，壓制文化打線，文化以1比2吞敗、挑戰3連霸夢碎，明天爭取最佳成績季軍。

余謙今天場上展現王牌身手，唯一失分是被陳真敲出陽春砲，陳真此次大專聯賽打擊手感火燙，預賽敲出1轟、複賽連2戰開轟，今天決賽再開轟，個人大專聯賽第4轟出爐。

陳真表示，文化備戰大專棒球聯賽，也有跟青棒強權穀保家商打友誼賽，穀保曾派出最快球速可達155公里的潘文輝先發，余謙球速雖然沒有這麼快，但是直球很會竄、並不好掌握，「目前大學這種等級的投手應該只有他一個了」，大家賽前一直看影片想要突破，但差一點點、還是沒能贏球。

文化大學總教練廖敏雄表示，預賽結束後，球隊有看余謙的影片研究，發現余謙的控球可能沒有這麼穩定，但是余謙今天先發截然不同，控球位置好、外角直球進壘角度佳，他也笑說：「希望文化也可以培養出像余謙這樣的投手」。

陳真大專聯賽表現亮眼，對於未來也很有想法，他表示，常常與旅美紅襪隊好手劉致榮聊天，劉致榮認為陳真的打擊有競爭力，鼓勵陳真旅外，陳真也表示，「現階段目標到美國去找劉致榮（旅美）。」（編輯：張雅淨）1090329