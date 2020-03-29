莊陳仲敖先發飆147公里 大專聯賽國體晉冠軍戰

（中央社記者謝靜雯新北29日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強，國體大王牌投手莊陳仲敖先發5.1局無責失，最快球速147公里，曾翰宇貢獻3分打點，國體大以6比3擊敗嘉大，睽違5年再闖冠軍戰，力拚隊史第8冠。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，國立體大與嘉義大學交手，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發，總計用85球投5.1局，被敲7支安打，投出3次三振，失掉2分皆非責失分，最快球速147公里，幫助球隊搶下關鍵一勝。

國立體大首局就有攻勢，靠著陳毅安打，曾翰宇選到保送，謝葆錡敲安攻佔滿壘，彭立軒適時安打，一棒送回2分；嘉義大學2局追分，靠著黃家德二壘打、滾地球、失誤，追回1分。

國體大4局再啟攻勢，靠著莊韋恩三壘打，送回團隊第3分；嘉大5局再靠著失誤、莊季霖適時二壘打，將比數追至2比3。國立體大8局再起攻勢，2人出局後靠著接連安打、保送，攻佔滿壘，曾翰宇適時安打，一棒送回3分，替球隊多添保險分。

國立體大上次在大專棒球聯賽打入冠軍戰為103學年度，本屆再闖冠軍戰，明天下午5時將與開南大學爭冠。國立體大過去7次打入大專聯賽冠軍戰奪冠率百分百，明天力拚隊史第8冠。

國立體大教練龔榮堂表示，今天比賽張力十足，打線有把握機會搶分，雖然守備上出現4次失誤，但沒有造成大傷害，也是因為投手群有效壓制的原因。

莊陳仲敖目前大二，也被看好具有旅外潛力，他表示，今天投球狀況還不錯，但有些偏高的失投球被打到，還需要再調整。

龔榮堂表示，莊陳仲敖剛開始進到球隊以中繼為主，教練團計畫性地拉長他的投球局數，近期先發最快球速可達147公里、均速140公里，有足夠的條件成為很好的先發投手，看好他的未來性。（編輯：唐聲揚）1090329