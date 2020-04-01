吳昇峰完投率合庫搶勝 春季聯賽台電居分組第一

109年全國成棒春季甲組聯賽持續開打，台灣電力隊（圖）1日以3比2擊敗新北市隊，於社會A組預賽戰績躍居第一。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年4月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）春季聯賽合作金庫今天派出王牌投手吳昇峰先發，121球完投9局、飆出9次三振，壓制綺麗珊瑚隊打線，率隊以2比1拿下近期4連勝；台電以3比2擊敗新北市隊、A組戰績躍居第一名。

109年全國成棒甲組春季聯賽A組（社會隊）預賽，合作金庫隊今天與綺麗珊瑚隊在羅東棒球場交手，合庫王牌吳昇峰先發好投，開賽讓打者6上6下，直到3局面對首名打者投出保送，但沒讓綺麗再有延續攻勢機會、力守不失分。

吳昇峰前8局僅讓綺麗珊瑚隊敲出5支安打，沒能拿下分數，直到9局先被敲出安打，1人出局後，再被敲出安打、保送、高飛犧牲打，失掉唯一1分；吳昇峰今天總計用121球完投9局，被敲出7支安打，投出9次三振，失掉1分責失分，是球隊搶勝功臣。

合庫比賽前2局沒能拿下分數，3局靠著楊先賢內野安打率先上壘，1人出局後陳孝允安打延續攻勢，再靠著失誤、柯景瀚關鍵二壘打，一棒送回2分；合庫拿下近期4連勝，目前戰績4勝2敗、排名暫居第3。

台灣電力成棒隊今天與新北市隊交手，台電4局靠著保送、短打推進、范孟傑適時安打、先馳得點，6局再靠著李育全二壘打開啟攻勢，范孟傑、謝榮展接連安打，再添2分保險分。

新北市隊比賽前6局打線受制，7局靠著接連安打先拿1分，8局再追1分，將比數追至2比3，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

台電投手劉智銚先發7局被敲7支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，王宗豪後援2局，被敲3支安打，失掉1分責失分，兩人聯手，幫助球隊守住勝利，賽後台電戰績5勝2敗、分組戰績躍居第一名。（編輯：張芷瑄）1090401