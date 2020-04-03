胡峻瑋直球似卡特球 U18東岸聯盟東體勝穀保

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽，台東體中（東體紅）隊3日預賽最終戰以5比3擊退勁敵穀保家商，東體紅隊高一投手胡峻瑋（左）與被分在台東聯隊的學長、下勾投手葉銘輝（右）同一天拿下單場MVP，葉銘輝賽後也開心鼓勵學弟。中央社記者謝靜雯攝 109年4月3日

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟，台東體中（東體紅）隊預賽最終戰與勁敵穀保家商交手，高一投手胡峻瑋直球有卡特球味道，先發5.1局失掉3分，隊友打線支援，終場以5比3拿勝，為4屆賽會隊史第2勝。

東岸聯盟U18棒球邀請賽從2017年開始舉行，地主台東體中按往例都分為2隊參賽，多將低年級球員放在東體紅隊磨練，往年戰績並不理想，過去3屆、預賽總計15場比賽都沒能拿下勝利，去年排名賽拿下賽會首勝，今天賽前本屆預賽4戰也都吞敗。

東體紅隊今天與勁敵穀保家商交手，穀保家商陣中有8名去年U18世界盃棒球賽國手，東體紅隊派出高一投手胡峻瑋先發，面對國手眾多的強隊，雖然心裡緊張，但表現冷靜，前3局僅被敲出1支安打，4局接連保送、被敲安打掉分。

胡峻瑋今天總計投5.1局被敲4支安打，投出1次三振、4次保送、2次觸身球保送，失掉3分責失分，獲選單場MVP，與被分在台東聯隊的學長、下勾投手葉銘輝同一天拿下MVP，葉銘輝賽後也開心鼓勵學弟。

胡峻瑋表示，雖然國小當過投手，但國中多以野手出賽，升上高中後專職練投手不到一年，今天對穀保先發，雖然很緊張，但是隊友不斷鼓勵，「輸贏不重要，想辦法把該做的工作做好」。

投手教練高龍偉表示，胡峻瑋球速不快，約120公里出頭，但直球到本壘會往右打的外角跑，有卡特球的味道，打者不好掌握，也是他的優勢。胡峻瑋去年是鋁棒組的成員，今年也會考慮讓他參加木棒組的賽事，增加投手可用之兵。（編輯：張芷瑄）1090403