緊急事態宣言範圍含7地 日職8球團受影響

（中央社記者楊啟芳台北7日電）日本即將公布「緊急事態宣言」，東京都、大阪府等7個地方都被列為實施對象，日本職棒12個球團中，有8支球團位在這些地方，將採取各別因應措施，基本上都不會進行團體訓練。

武漢肺炎疫情在日本延燒，日本首相安倍晉三今天將公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約一個月。

主場位於東京的讀賣巨人隊原本預計在13日起，重新開始團隊訓練，不過如今可能會再延長球員自主訓練的時間。巨人總務本部長星春海表示，「維持球員的狀況是球隊的責任，防止球員感染也是球隊的責任，我想平衡這兩個。」

也是位於東京的養樂多隊，則決定讓球員從8日起在家待機，9日起球員的自主訓練將由監督高津臣吾安排。養樂多隊會提供選手自主訓練的地點，並分流選手洗澡、吃飯及練習的時間和地點。

位於埼玉的西武獅隊到今天為止都開放球員自主訓練，不過8日後要再討論是否開放場地。位於千葉的羅德隊，本來已經於3月27日恢復訓練，今天起將要求選手自主訓練，還沒有確定恢復團體訓練的時間。

橫濱DeNA隊位在神奈川，球團宣布今天起不再進行團體訓練，球員將以自主訓練維持。且練習進行分流，練習過後隔天不能再進球場，一軍練習時間是上午10時至中午12時、下午2時至4時。

在大阪的歐力士隊，要求媒體記者減少進入球場，歐力士隊已經從4月起實施球員自主訓練，且練習中媒體禁止採訪，球隊將會延續這個規範，並限制入場練習的人數。

位在兵庫縣的阪神隊有藤浪晉太郎等3名選手確診，目前球團活動已經完全暫停，因此即使發布緊急事態宣言也沒有受到影響，9日之後會再討論對策。在福岡的軟銀隊則是原本預計9日開始自主練習，不過球團要重新討論。（編輯：張雅淨）1090407