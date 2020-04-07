更多編輯台推薦新聞：
武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定
國際

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
安倍公布緊急事態宣言 東京等7都府縣為期1個月
首頁 / 運動
新聞專題
安倍晉三發布緊急事態宣言
武漢肺炎疫情在日本擴大，日本首相安倍晉三7日聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，針對7都府縣實施一個月。（圖為共同社提供）
安倍晉三發布緊急事態宣言
新聞專題
安倍晉三發布緊急事態宣言5/8

緊急事態宣言範圍含7地 日職8球團受影響

最新更新：2020/04/07 16:25

（中央社記者楊啟芳台北7日電）日本即將公布「緊急事態宣言」，東京都、大阪府等7個地方都被列為實施對象，日本職棒12個球團中，有8支球團位在這些地方，將採取各別因應措施，基本上都不會進行團體訓練。

武漢肺炎疫情在日本延燒，日本首相安倍晉三今天將公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約一個月。

主場位於東京的讀賣巨人隊原本預計在13日起，重新開始團隊訓練，不過如今可能會再延長球員自主訓練的時間。巨人總務本部長星春海表示，「維持球員的狀況是球隊的責任，防止球員感染也是球隊的責任，我想平衡這兩個。」

也是位於東京的養樂多隊，則決定讓球員從8日起在家待機，9日起球員的自主訓練將由監督高津臣吾安排。養樂多隊會提供選手自主訓練的地點，並分流選手洗澡、吃飯及練習的時間和地點。

位於埼玉的西武獅隊到今天為止都開放球員自主訓練，不過8日後要再討論是否開放場地。位於千葉的羅德隊，本來已經於3月27日恢復訓練，今天起將要求選手自主訓練，還沒有確定恢復團體訓練的時間。

橫濱DeNA隊位在神奈川，球團宣布今天起不再進行團體訓練，球員將以自主訓練維持。且練習進行分流，練習過後隔天不能再進球場，一軍練習時間是上午10時至中午12時、下午2時至4時。

在大阪的歐力士隊，要求媒體記者減少進入球場，歐力士隊已經從4月起實施球員自主訓練，且練習中媒體禁止採訪，球隊將會延續這個規範，並限制入場練習的人數。

位在兵庫縣的阪神隊有藤浪晉太郎等3名選手確診，目前球團活動已經完全暫停，因此即使發布緊急事態宣言也沒有受到影響，9日之後會再討論對策。在福岡的軟銀隊則是原本預計9日開始自主練習，不過球團要重新討論。（編輯：張雅淨）1090407

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報