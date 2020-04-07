更多編輯台推薦新聞：
靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款
生活

靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間
國際

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
募款喊停又多3000萬 助呂若瑟救義大利6天達1.5億元
首頁 / 運動

MLB傳擬5月閉門開賽 30隊集中亞利桑那州開打

最新更新：2020/04/07 20:58

（中央社紐約7日綜合外電報導）多家媒體昨晚報導，美國職棒大聯盟MLB正探索重新開始本賽季的可能性，可能以閉門比賽的方式，在亞利桑那州地區多處球場開打。

消息人士告訴美國體育電視頻道ESPN，MLB當局與球員工會日漸聚焦一項計畫，既得以讓他們最快於5月開始這個賽季，並能得到高級聯邦公衛官員的支持。

這些高級聯邦公衛官員相信，MLB可以在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行期間安全地營運。

消息人士指稱，這項計畫有許多潛在阻礙，但已成為最可行選項，並獲得MLB當局及美國職棒球員工會（MLBPA）高層接受。他們因為可能重新開賽及聯邦官員支持而受到鼓舞。

消息人士透露，這項計畫將指示MLB全部30支球隊在大亞利桑那州地區的球場閉門開打，包括亞利桑那響尾蛇主場鳳凰城大通球場（Chase Field）、10座春訓球場或其他鄰近棒球場。

消息人士表示，球員、教練人員及其他必要人員將隔離在當地旅館，他們將生活在相對孤立的環境中，並且只能往返於球場和住處。

消息人士指出，5月開打時程仍取決於許多顧慮能否緩解，部分官員相信，6月開打可能更為實際。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090407

延伸閱讀
大聯盟開幕日30隊宅在家 最快5月復賽球季恐縮短紅襪小聯盟球員染武漢肺炎 佛州訓練中心關閉武漢肺炎／大聯盟球季延後 30隊各捐百萬美元助員工度難關

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報