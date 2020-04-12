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TOTO盃少棒敗部賽事 台東高雄搶勝續命

最新更新：2020/04/12 20:27

（中央社記者謝靜雯台北12日電）TOTO盃少棒賽敗部賽事，台東縣與雲林縣今天交手，台東縣隊打線發揮，比賽前半段搶分，黃哲恩2安2打點，率隊以11比7拿勝續命；高雄市洪祈恩敲3分砲，率隊擊敗嘉義縣保生機。

109年TOTO盃全國少棒錦標賽為小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰制，冠軍隊伍直接取得小馬少棒世界賽參賽門票。

台東縣隊昨天與台北市交手4比8吞敗、落入敗部，今天敗部碰雲林縣隊，打線有效串聯搶分，雲林首局靠著接連2安先馳得點，台東縣隊1局下半反攻，靠著單局6支安打、4次保送，一口氣打了12人次，攻下6分、取得領先。

雲林縣2局追回2分，台東縣隊3局下半再起攻勢，單局攻下4分，拉開領先差距，5局再靠著黃哲恩安打，送回團隊第11分，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊昨天比賽以8比14不敵台中市隊、落入敗部，今天與嘉義縣隊交手，高雄市隊打線發揮，全場14支安打串聯搶分，首局抓準嘉義縣隊投手、守備都有狀況，洪祈恩敲出3分砲開啟攻勢，高雄市隊單局7安、4保送、3失誤，一口氣打了14人次，一口氣攻下9分。

嘉義縣隊2局上半追回1分，高雄市隊下半局再啟攻勢，靠著保送、盜壘、接連安打再添4分，4局再靠著安打、失誤拿下4分，提前於5局以17比4拿下比賽勝利，保住晉級生機。（編輯：管中維）1090412

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