TOTO盃少棒台東高雄晉4強 15日爭冠軍戰門票

（中央社記者謝靜雯台北14日電）TOTO盃少棒賽今天敗部冠軍戰，A組台東縣與台北市交手，台東縣隊打線發揮，全場19安，終場15比8拿勝、晉級4強；B組高雄市洪祈恩單場雙響砲，率隊以14比8擊敗台中市、晉級4強。

109年TOTO盃全國少棒錦標賽為小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰制，昨天桃園市隊、南投縣隊率先搶下4強門票，今天敗部冠軍戰，爭取另外兩張4強門票。

A組敗部冠軍戰，台東縣隊與台北市隊交手，台東縣2局打完2比4落後，3局靠著保送、接連安打，攻下2分、扳平比數，4局靠著杜翊澤三壘打開啟攻勢，單局3安、1次守備失誤，攻下3分、翻轉戰局。

台東縣隊攻勢串聯，全場敲出19支安打，比賽後半段繼續搶分，5局拿下4分、7局再添4分，台北市隊僅在6局追回4分，追分不及、吞下敗仗。台東縣隊開路先鋒第1棒余子承，今天單場5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，打擊手感最佳。

B組敗部冠軍戰，高雄市隊4局打完1比3落後台中市隊，5局靠著接連安打、包括洪祈恩2分砲，一口氣攻下4分、超前比數，6局再添1分，7局靠著接連7安、1保送，打了11人次，攻下8分大局，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊洪祈恩火力驚人，近3場比賽都開轟，今天首局敲出二壘打，5局敲出2分砲，7局再敲出二壘打，7局第2次打擊機會，敲出個人單場第2轟，2分砲再幫球隊多添分數。

高雄市隊今天全場敲出17安，洪祈恩單場5打數敲出4支安打，貢獻5分打點、打擊表現最亮眼，幫助球隊搶下4強門票。

明天4強賽，高雄市隊將與桃園市隊交手，台東縣隊則與南投縣隊交手，勝隊晉級冠軍戰，冠軍16日出爐，將代表台灣參加小馬少棒世界賽，上屆小馬少棒由台東縣隊取得代表權，如願完成小馬少棒世界賽2連霸。（編輯：張雅淨）1090414