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籃網宣布讓厄文歸隊 能打大部分客場比賽

2021/12/18 13:51
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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天宣布，明星後衛厄文將歸隊，並能打大部分客場的比賽。

厄文（Kyrie Irving）因為堅決不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，導致他有超過一半（所有主場比賽和部分客場比賽）比賽都無法上場，本季至今都未出賽。

因為紐約市強制規定，球員必須打疫苗才能進入比賽場館，因此29歲的厄文未獲准參加主場比賽。

基於同樣理由，厄文也沒辦法參加籃網客場對上紐約尼克，及遠征加拿大挑戰多倫多暴龍的比賽。

根據NBA規定，厄文將必須每天接受篩檢。除了比賽，他也能參與隨隊訓練。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）在聲明中說：「在和我們的教練、球員、工作人員討論後，球團決定，只要厄文合乎規定，我們就會讓他重新歸隊，參與球隊的比賽和練習。」

「在球員全力支持，並仔細考量球員因傷病及NBA相關規範而缺賽等球隊現況後，我們做出這樣的決定。」

厄文歸隊的時間點，適逢明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因傷無法隨隊到客場挑戰波士頓塞爾蒂克。杜蘭特缺陣讓籃網人手短缺的情況雪上加霜。

籃網目前有7人因觸發聯盟防疫條例而無法出賽，其中包括明星後衛哈登（James Harden）、資深前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）與米爾塞普（Paul Millsap）等，另有11人被列入傷兵名單。

籃網還剩下27場客場比賽，其中有3場厄文無法參加，包括明年2月16日、4月6日在麥迪遜花園廣場對上尼克，和明年3月1日到多倫多對上暴龍的比賽。

生涯曾7次入選明星賽的厄文，上季為籃網打了54場比賽，平均可有26.9分、6助攻、4.8籃板。厄文生涯先後待過克里夫蘭騎士、塞爾蒂克、籃網3隊，共打了582場比賽都是先發，有平均22.8分、5.7助攻、3.8籃板的成績。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1101218

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