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T1高雄全家海神首主場賽 陳其邁開球稱美夢成真

2021/12/18 19:38（12/18 19:46 更新）
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台灣職業籃球聯盟T1 League高雄全家海神18日首次在高雄巨蛋主場比賽，高雄市長陳其邁擔任開球嘉賓，他表示，高雄終於能有在地籃球隊，是美夢成真。中央社記者曾以寧攝 110年12月18日
台灣職業籃球聯盟T1 League高雄全家海神18日首次在高雄巨蛋主場比賽，高雄市長陳其邁擔任開球嘉賓，他表示，高雄終於能有在地籃球隊，是美夢成真。中央社記者曾以寧攝 110年12月18日
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（中央社記者曾以寧高雄18日電）T1聯盟高雄全家海神隊今天在高雄巨蛋揭開隊史上首次主場比賽，高雄市長陳其邁擔任開球嘉賓，他表示，高雄能有在地籃球隊是美夢成真，「此時此刻開球比開票重要」。

台灣職業籃球聯盟T1 League高雄全家海神隊開季後取得2連勝，今天首次返回高雄巨蛋主場比賽，並邀請陳其邁擔任開球嘉賓。

陳其邁在賽前接受媒體聯訪表示，高雄全家海神隊是在領隊侯嘉騏、高市府及許多在地企業支持下催生，並以高雄巨蛋這個交通相當方便的籃球比賽場地為主場，是「讓高雄人美夢成真」。

陳其邁稱讚高雄全家海神隊先前賽事皆捷、攻無不克的戰績，他說，盼望未來球隊能結合各級學校球員培訓，有系統發展籃球運動，培養更多籃球高手，向下扎根、向上進擊。

侯嘉騏在開場致詞時除感謝創辦人、關係企業及贊助夥伴，她表示，最感謝的是所有支持高雄全家海神隊的球迷朋友。

高雄全家海神隊發布新聞稿指出，這個週末在高雄巨蛋的二連戰，將由金曲歌王「蛋堡」杜振熙及高雄嘻哈全明星擔任賽後演出。

穿著襯衫、牛仔褲的陳其邁被媒體問及面對公投正在開票的心情，他說，看穿著就知道，他是懷著很輕鬆、愉快心情來看籃球比賽。

陳其邁表示，如果可以，會看完整場比賽，他等著要開球已經期待至少半年，「此時此刻，開球比開票重要。」（編輯：戴光育）1101218

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