關懷盃新生何哲翔好投 吳世豪：我在職棒等你

（中央社記者楊啟芳花蓮19日電）關懷盃今天進行到最後一天，少棒組季軍戰上演台東內戰，新生國小以8比5擊敗卑南國小。新生的何哲翔後援4局表現受職棒球星吳世豪稱讚，對他說：「以後我在職棒等你。」

新生國小此戰推出3名投手，先發王佑恩投0.1局失2分，第2任投手郭鎧銓投1.2局失1分，最後一任投手何哲翔用77球投4局、失2分，最後奪下勝投。何哲翔的投球表現深受監場的富邦悍將投手吳世豪讚賞，而吳世豪也是畢業於新生國小。

何哲翔的偶像之一是學長吳世豪，何哲翔接受媒體訪問表示，因為班導師以前曾教過吳世豪，之前上課時播吳世豪的投球影片，「覺得他的投球姿勢很帥、跟人家不同，就有去模仿學長的姿勢」。吳世豪則鼓勵何哲翔，「穩穩地投就好，要好好保護自己、投久一點，以後我在職棒等你。」

談到何哲翔，新生總教練張治軒表示，六年級的何哲翔雖然在四年級暑假時有來練球，之後轉學過來，不過因為想家就沒有打球，直到去年11月才又被家長送回來球隊，現在才練1年多，球齡不多但相當有未來性。

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張治軒指出：「他的成熟度沒有到很高，但身材不錯、力量也有，所以滿期待他下學期的。」何哲翔的身材優勢是在短時間內長成，在5、6月時抽高7公分，現在已經有167公分高，而且體重還變輕，在外型上幾乎變了一個人，張治軒笑說：「他以前是小胖子。」

對於今天在季軍戰的投球表現，何哲翔認為還算不錯，「教練給的位置都有投進去」。談到這次參加關懷盃的收穫，何哲翔則說，自己在控球方面更進步了。（編輯：管中維）1101219