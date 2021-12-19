T1高雄海神扳倒台中太陽 開季4連勝到手

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊19日以92比81擊敗台中葳格太陽隊，拿下4連勝，續保開季不敗之身，海神陣中于煥亞（左）全場貢獻14分。（台中太陽提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月19日

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神亞洲外援布銳克曼和洋將庫薩斯今天聯手攻下43分，率隊以92比81擊敗台中葳格太陽，拿下4連勝，續保開季不敗之身。

T1聯盟今天兩地開打，晚場由高雄海神在主場高雄巨蛋迎戰台中太陽，海神前3節最多領先11分，進入決勝節前，太陽將落後比分追成僅剩4分差。

海神決勝節靠著亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）、洋將亞歷山大（Xavier Alexander）與庫薩斯（Mindaugas Kupsas），才再度擺脫對手糾纏，以11分差收勝利，將連勝場次推進至4場，戰績暫居6隊第一。

布銳克曼拿下全隊最高22分，庫薩斯繳出21分、13籃板「雙十」成績，昨天締造本土單場得分新高的于煥亞，今天則貢獻14分。

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另一場由台灣啤酒英熊作客嘉藥紹宗體育館，靠著雙洋將士東（Diamond Stone）與米丘（Tony Mitchell）合力轟下56分，加上蔣淯安進帳16分，率隊以102比83輕取台南台鋼獵鷹，在開幕戰吞敗後，近期拉出4連勝。

台鋼獵鷹儘管新洋將喬登（Jordan Reid Chatman）今天加入戰局，與賈西亞（Chuck Garcia Jr.）並肩作戰，仍苦吞開季3連敗，至今仍1勝難求。（編輯：管中維）1101219