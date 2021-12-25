周思齊詢問大巨蛋議題 蔡炳坤：111年可望試營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒球員工會今天舉辦回饋列車港湖站，工會理事長周思齊詢問台北市副市長蔡炳坤明年總冠軍賽是否有機會在大巨蛋進行，蔡炳坤則回應，大巨蛋有望在明年中開始試營運。

大巨蛋是棒球迷非常關注的議題，中信慈善基金會董事長辜仲諒年初時就表態過對經營大巨蛋的興趣。之前中信兄弟舉辦封王感謝祭時，有兄弟球迷在現場舉牌「我們想在大巨蛋拋彩帶」等標語，當時兄弟領隊劉志威也表示，希望明年季後賽有機會可以在大巨蛋比賽。

中職球員工會今天舉辦活動時，工會理事長、中信兄弟球員周思齊就向台北市副市長蔡炳坤詢問大巨蛋的問題，周思齊接受媒體訪問時表示，「我就問副市長說年底總冠軍賽可不可以，他是說剛開始要人流控管，從7月開始慢慢地由少變多，11月可能還沒辦法滿場，但可以比7月多。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡炳坤接受媒體訪問時則表示，「整個進度上看起來，明年中希望可以達到預定進度，如果達成了、符合所有條件，我們才會給執照，之後我們希望能夠先試營運，不要說一拿到執照就辦大活動，會很危險，一定是一個階段、一個階段進行。」

蔡炳坤指出，台北市對於大巨蛋進度的態度是會充分掌握，但不會預設立場，確保安全第一，「不會說任期只到明年底，就一定要進度如何。」（編輯：張芷瑄）1101225