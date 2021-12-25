江國豪復健進度超前 訓練營回鄉指導少棒球員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職富邦悍將隊投手江國豪10月動刀清除手肘骨刺，目前復健進度有超前一點，應該可以趕上球隊春訓；江國豪連2年回到家鄉彰化參加棒球訓練營，他表示很珍惜與少棒球員交流。

中華職棒富邦悍將隊投手江國豪連2年回家鄉彰化參加BE HEROES棒球訓練營，江國豪表示，很珍惜每年可以回來跟小朋友交流，但提到彰化沒有正式比賽場地，球員們比較少有機會接觸專業化訓練，也沒有機會舉辦職棒比賽很可惜。

江國豪今年球季僅在4月有1場一軍出賽紀錄，一直受骨刺問題所苦，10月接受手肘手術，開刀也順便看一下神經有沒有什麼問題，清除骨刺後，目前持續復健。

江國豪表示，目前30公尺投球沒有問題，下週可以拉長距離至40公尺，目前進度比預期的超前一點，希望可以趕上球隊春訓。

江國豪表示，開刀前也有問過同樣動過手術的隊友張耿豪，需要注意什麼事情，今天訓練營教練團、中信兄弟投手李振昌季後同樣也有動骨刺手術，兩人把握機會交流，江國豪表示，有關心一下李振昌目前的復健進度。（編輯：張芷瑄）1101225