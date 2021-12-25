江國豪復健進度超前 訓練營回鄉指導少棒球員
2021/12/25 18:56（12/25 19:16 更新）
中職富邦悍將隊投手江國豪（右）10月動刀清除手肘骨刺，目前持續復健，25日與中信兄弟隊二軍投手教練王建民（左）在彰化一同出席棒球訓練營活動。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職富邦悍將隊投手江國豪10月動刀清除手肘骨刺，目前復健進度有超前一點，應該可以趕上球隊春訓；江國豪連2年回到家鄉彰化參加棒球訓練營，他表示很珍惜與少棒球員交流。
中華職棒富邦悍將隊投手江國豪連2年回家鄉彰化參加BE HEROES棒球訓練營，江國豪表示，很珍惜每年可以回來跟小朋友交流，但提到彰化沒有正式比賽場地，球員們比較少有機會接觸專業化訓練，也沒有機會舉辦職棒比賽很可惜。
江國豪今年球季僅在4月有1場一軍出賽紀錄，一直受骨刺問題所苦，10月接受手肘手術，開刀也順便看一下神經有沒有什麼問題，清除骨刺後，目前持續復健。
江國豪表示，目前30公尺投球沒有問題，下週可以拉長距離至40公尺，目前進度比預期的超前一點，希望可以趕上球隊春訓。
江國豪表示，開刀前也有問過同樣動過手術的隊友張耿豪，需要注意什麼事情，今天訓練營教練團、中信兄弟投手李振昌季後同樣也有動骨刺手術，兩人把握機會交流，江國豪表示，有關心一下李振昌目前的復健進度。（編輯：張芷瑄）1101225
BE HEROES棒球訓練營25日再度於彰化登場，由訓練營總教練王建民領軍多名球星擔任講師，以深入淺出的方式指導小朋友們基本動作。圖為2021年訓練營活動全體人員合影。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
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