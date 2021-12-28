林振瑋飆最速158公里 大專棒球聯賽文化勝輔大

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天開打，預賽前兩名球隊輔仁大學、文化大學首戰交手，文化派出巨投林振瑋先發，飆出個人最速158公里，文化以10比0、8局提前獲勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽今天在台體大棒球場開打，預賽排名第1的輔仁大學、第2的文化大學首戰交手，文化派出今年U23世界盃棒球賽國手、身高202公分的巨投林振瑋先發。

林振瑋今天總計用37球投2.1局，僅被敲出1支安打，投出3次四壞保送、1次三振，無失分，轉播測到最快157公里，現場球探及球隊測到最速158公里、再度改寫個人最快球速紀錄。

文化3局啟動牛棚，陳翊瑄、高偉強依序登板，都沒有掉分，聯手壓制，陳翊瑄中繼4.2局被敲2支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，拿下勝投。

文化打線發揮，團隊敲出10支安打，加上對手出現4次守備失誤，文化攻勢串聯搶分，4棒林承緯單場3安貢獻2分打點，打擊表現最突出，文化順利拿下複賽首勝。（編輯：吳協昌）1101228