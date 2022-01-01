更多編輯台推薦新聞：
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事
產經

房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光
生活

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失
國際

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300

巴特勒砍37分 熱火擊退火箭奪5連勝[影]

2022/1/1 15:37（1/1 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA邁阿密熱火主將巴特勒12月31日飆出全場最高37分，率隊擊敗休士頓火箭。（圖取自facebook.com/MiamiHeat）
NBA邁阿密熱火主將巴特勒12月31日飆出全場最高37分，率隊擊敗休士頓火箭。（圖取自facebook.com/MiamiHeat）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）今天飆出全場最高37分，全隊共6人得分達兩位數，在客場以120比110擊落休士頓火箭，笑納5連勝。

路透社報導，巴特勒今天21投12中，罰球11次全進，表現為熱火最佳。

熱火赫洛（Tyler Herro）攻下16分、6籃板與9助攻，剛簽下10天合約的蓋伊（Kyle Guy）替補上場挹注17分。尤瑟芬（Omer Yurtseven）有雙十表現，貢獻10分與13籃板。

火箭方面，已從健康與安全協議名單移除的泰特（Jae'Sean Tate）歸隊助陣，攻下22分與7籃板。伍德（Christian Wood）得到18分，格林（Jalen Green）挹注16分，高登（Eric Gordon）添15分。火箭吞下連6敗。

火箭本來看似無法抵擋熱火，比賽尾聲卻拉出一波13比1攻勢，比賽剩下8分21秒時，靠著馬丁（KJ Martin）兩罰全進，將比分拉近到95比101。

巴特勒之後出現兩次3分打，助熱火以107比97拉開領先差距。接著泰特命中一顆3分球，讓火箭僅落後5分，不過火箭接下來陷入近2分鐘的得分荒，熱火自此接管戰局。（譯者：張曉雯/核稿：徐崇哲）1110101

影片來源：Hooper Highlights
延伸閱讀
熱火快沒球員可上場 總教練質疑NBA防疫政策NBA巴特勒大三元 熱火逆轉烤鵜鶘[影]赫洛27分轟垮爵士 熱火終止3連敗[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀