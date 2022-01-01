巴特勒砍37分 熱火擊退火箭奪5連勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）今天飆出全場最高37分，全隊共6人得分達兩位數，在客場以120比110擊落休士頓火箭，笑納5連勝。

路透社報導，巴特勒今天21投12中，罰球11次全進，表現為熱火最佳。

熱火赫洛（Tyler Herro）攻下16分、6籃板與9助攻，剛簽下10天合約的蓋伊（Kyle Guy）替補上場挹注17分。尤瑟芬（Omer Yurtseven）有雙十表現，貢獻10分與13籃板。

火箭方面，已從健康與安全協議名單移除的泰特（Jae'Sean Tate）歸隊助陣，攻下22分與7籃板。伍德（Christian Wood）得到18分，格林（Jalen Green）挹注16分，高登（Eric Gordon）添15分。火箭吞下連6敗。

火箭本來看似無法抵擋熱火，比賽尾聲卻拉出一波13比1攻勢，比賽剩下8分21秒時，靠著馬丁（KJ Martin）兩罰全進，將比分拉近到95比101。

巴特勒之後出現兩次3分打，助熱火以107比97拉開領先差距。接著泰特命中一顆3分球，讓火箭僅落後5分，不過火箭接下來陷入近2分鐘的得分荒，熱火自此接管戰局。（譯者：張曉雯/核稿：徐崇哲）1110101