PLG林志傑石博恩延長賽扮英雄 富邦勇士扳倒國王

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃聯盟PLG台北富邦勇士球星林志傑、石博恩今天包辦延長賽所有得分，率隊以120比115擊退新北國王，兩隊此役合計拿下235分，也締造聯盟新紀錄。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士元旦連假在主場台北和平籃球館展開2連戰，昨天不敵新竹街口攻城獅，今天與新北國王交手。

國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）因傷缺席2場後，今天歸隊，上半場貢獻18分，富邦勇士塞瑟夫（Ihor Zaytsev）表現也不遜色，在對手包夾下，上半場結束前一記打板三分球，幫助球隊以65比64領先。

下半場戰況持續膠著，楊敬敏第4節結束前10.77秒打板三分球，幫助國王以106比104要回領先，富邦勇士石博恩在倒數5.5秒擦板得分，雙方戰成106比106平手，進入延長賽。

林志傑延長賽不但與石博恩在外線接力開火，還連續過人、上籃得分，讓現場球迷嗨翻天，楊敬敏也在外線還以顏色，石博恩隨後再補上一記三分球，且最後兩罰全進，終場富邦勇士就以5分差取勝，延長賽14分由林志傑、石博恩聯手包辦。

富邦勇士總教練許晉哲在賽後記者會表示，這場勝利對球隊非常重要，不希望勝率掉到5成以下，他肯定國王實力堅強，也發現對手外線出手次數多，中場休息時提醒球員，要守住三分球，才有贏球的機會。

林志傑在開幕戰受傷後，休息近一個月，昨天復出後連打2場，39歲的他，今天上場近27分鐘，進帳24分、3籃板、2助攻，他表示，今天比賽沒想那麼多，只想捍衛主場、拚到最後。

談到比賽大秀招牌轉身上籃，林志傑開玩笑地說，「覺得很久沒用，就用一下」，他坦言其實滿累的，但很開心幫助球隊贏球。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，這場比賽打得很辛苦，球員已拚戰到最後一刻，可能因過程中部分防守細節沒做好，導致輸球，但他認為球員已盡最大努力。（編輯：張雅淨）1110102

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士2日與新北國王交手，富邦勇士球星林志傑、石博恩（圖）包辦延長賽所有得分，率隊以120比115、5分差取勝。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）2日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與新北國王隊賽事，勇士舉辦「台灣大哥大 勇士最High新年城」主題日，吸引6849名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士2日與新北國王交手，終場以120比115奪勝，勇士辛特力（Michael Singletary）（持球者）拿下19分10籃板。中央社記者張新偉攝 111年1月2日