環台高球公開賽首輪 洪健堯猛打6鳥並列排頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北4日電）先前才在台豐公開賽拿下亞軍的職業高球好手洪健堯，今天在環台公開賽首輪維持火燙手感，全場猛打6鳥、無柏忌，以低於標準6桿的66桿，和王偉祥並列排頭。

總獎金新台幣300萬元的肇喜登峰巡迴賽封關賽環台公開賽，今天起在台中高爾夫球場進行4回合72洞競桿，共有114名選手參加角逐，冠軍將可獨得50萬元獎金。

洪健堯今天穩健出擊，不給自己太多壓力，整體表現不錯，開球只有3洞未上球道，鐵桿也發揮水準，且在最後3洞連抓3鳥，以無柏忌的完美表現結束首輪。

全長310碼的第16洞，洪健堯打出今天自己最滿意的一球，他得奮力揮擊球才能越過265碼的水池，沒想到這一洞他打得又遠又直，小白球足足飛了280碼才落地。

洪健堯也透露，後9洞果嶺速度有些不同，他在推桿時有嘗試去調整，看來也獲得不錯的成果。

並列領先的王偉祥今天狂抓7鳥、僅吞下1個柏忌，直到第17洞因切桿失誤，才讓他吞下柏忌，他說上週台豐公開賽因為感冒影響表現，本週他身體狀況已好轉，也準備全力以赴，期盼能打出佳績。（編輯：張雅淨）1110104